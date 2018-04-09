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ФАС одобрила ходатайство структуры "Мегафона" о покупке ретейлера "Связной"

Экономика и бизнес
9 апреля, 12:15 UTC+3

Ранее оператор сообщал, что рассматривает возможность заключения сделки с группой Solvers бизнесмена Олега Малиса по объединению "Евросети" и "Связного"

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© Вадим Скрябин/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство компании Lefbord Investments Limited (структура оператора "Мегафон") о приобретении АО "Связной логистика" и входящего в "Связной" ООО "Мобильный телекоммуникационный сервис". Это следует из материалов ведомства.

Ранее "Мегафон" сообщал, что рассматривает возможность заключения сделки с группой Solvers бизнесмена Олега Малиса по объединению "Евросети" и "Связного". "Связной" сейчас находится под контролем группы компаний Solvers. В свою очередь "Евросеть" на 100% принадлежит "Мегафону".

В декабре 2017 года гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков говорил, что оператор планирует в течение месяца после завершения сделки по разделению "Евросети" объединить ее с другим ретейлером. При этом исполнительный директор компании Геворк Вермишян уточнял, что "Мегафон" считает наиболее вероятным объединение "Евросети" со "Связным".

Сделка между Veon и "Мегафоном" по разделению бизнеса сети салонов сотовой связи "Евросеть" была закрыта в конце февраля 2018 года.

Контролирующим акционером "Связного" является группа Solvers. Svyaznoy N. V. - холдинговая компания группы "Связной", "Связной логистика", подконтрольна Trellas Enterprises Limited. Сеть "Связного" насчитывает около 2 тыс. 700 салонов.

"Евросеть" до 2008 года принадлежала ее основателю Евгению Чичваркину. Осенью 2008 года он продал эту компанию Александру Мамуту, который, в свою очередь, продал 49,9% "Евросети" "Вымпелкому" за $226 млн. В декабре 2012 года Мамут продал контрольный пакет "Евросети" за $1,07 млрд - по 25% акций получили "Мегафон" и холдинг Garsdale, 0,1% купил "Вымпелком". Летом 2014 года доля Garsdale перешла "Мегафону", потом операторы владели "Евросетью" на паритетных началах - по 50% акций.

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