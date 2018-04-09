Аксаков считает, что банковский сектор Крыма не пострадает из-за отзыва лицензии у "ВВБ"

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Банковский сектор Крымского полуострова, где из-за западных санкций отсутствуют крупные российские кредитные организации, не пострадает из-за отзыва лицензии у севастопольского банка "ВВБ". Такое мнение высказал ТАСС председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

Ранее в понедельник сообщалось, что Банк России приказом от 9 апреля 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "ВВБ". Выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации составят около 11,2 млрд рублей, всего могут обратиться около 19 тыс. вкладчиков, в том числе около 1,8 тыс., имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности на сумму около 200 млн рублей.

"Это очень маленький банк, и реально в Севастополе основную массу и основной объем финансовых услуг (более 90%) оказывают три банка: местные РНКБ и Генбанк, а также банк "Россия", который имеет свой филиал в Крыму... Поэтому с точки зрения проблем для оказания финансовых услуг я вообще проблем не вижу. Они (РНКБ, Генбанк и банк "Россия" - прим. ТАСС) закрывают полностью этот рынок… С точки зрения доступности (финансовых услуг на полуострове) проблем никаких абсолютно", - рассказал Аксаков.

ТАСС пока не располагает комментариями представителей "ВВБ". В нескольких севастопольских офисах банка, куда удалось дозвониться корреспонденту агентства, от комментариев воздержались.

Развитие событий

По данным ЦБ, деятельность руководства банка "ВВБ" привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Вследствие этого банк в декабре 2017 года оказался неспособен исполнять требования кредиторов. Для защиты интересов кредиторов и вкладчиков банка с учетом его значимости для Республики Крым и Севастополя Банка России назначил временную администрацию по управлению банком и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

По информации регулятора, кредитная организация по величине активов на 1 марта занимала 179-е место в банковской системе РФ. Согласно отчетности, в 2017 году банк получил убыток в 315,8 млн рублей против почти 16 млн рублей прибыли годом ранее. По состоянию на конец года имел вклады физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в размере 8,2 млрд рублей.

По данным сайта банка, он имеет офисы в Крыму, Санкт-Петербурге, Москве, Костроме, Ярославской области, Рязани, Иванове и Владимире. По данным системы "Спарк", владельцами банка являются физические лица, а также три юридических лица. Кредитная организация находится под американскими санкциями.