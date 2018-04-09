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Объем цифровой экономики в России вырос в пять раз за пять лет

Экономика и бизнес
9 апреля, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров уточнил, что соответствующий показатель достиг 4,3 трлн рублей в 2017 году

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Объем цифровой экономики в России вырос в пять раз в течение последних пяти лет и в 2017 году достиг 4,3 трлн рублей, сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров в ходе итоговой годовой коллегии министерства.

"В 2012 году цифровая экономика давала чуть больше 1% ВВП России. За пять лет этот показатель увеличился в пять раз. В денежном эквиваленте это 4,3 трлн рублей", - сказал он. При этом объемы связанных с интернетом рынков выросли с 10% ВВП в 2012 году до 24% в 2017 году, добавил он.

По словам министра, количество занятых в интернет-экономике россиян за этот период увеличилось с 700 тыс. человек до 2,3 млн. Аудитория Рунета в 2017 году составила почти 88 млн пользователей.

Никифоров рассказал, что объем услуг электронной коммерции с 2012 года вырос более чем в три раза - до 1,5 трлн рублей. В то же время производство цифрового контента (видео, музыка, игры и электронные книги) выросло почти в девять раз - с 8 млрд рублей в 2012 году до 70 млрд рублей в 2017 году. Число россиян, покупающих в сети легальный контент, увеличилось с 4 млн до 25 млн. Легальные онлайн-кинотеатры посещают почти 40 млн человек в год.

"Все это говорит о том, что наши граждане хотят потреблять качественный контент и имеют возможность заплатить за устройство для его просмотра и за его аренду или покупку", - отметил глава Минкомсвязи.

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