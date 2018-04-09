"Аэрофлот" отменил четыре рейса в Германию и обратно из-за забастовки персонала аэропортов

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила четыре рейса в Германию и обратно 10 апреля в связи с забастовкой персонала немецких аэропортов. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба "Аэрофлота".

"В связи с забастовкой наземного персонала в аэропортах Франкфурта и Мюнхена, "Аэрофлот" вынужден отменить рейсы SU2306/2307 Шереметьево - Франкфурт - Шереметьево и SU2594/2595 Шереметьево - Мюнхен - Шереметьево 10.04.2018", - говорится в сообщении.

Ранее 9 апреля в немецкой прессе сообщалось, что профсоюз работников сферы услуг Verdi призвал госслужащих провести 10 апреля забастовку в четырех аэропортах Германии - во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Кельне и Бремене.