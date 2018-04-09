Россельхознадзор с 10 апреля запрещает поставки свиноводческой продукции из Белоруссии

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Россельхознадзор с 10 апреля временно запрещает поставки свиней и свиноводческой продукции из Белоруссии в связи с распространением африканской чумы свиней (АЧС), говорится в сообщении российского ведомства.

"В связи с обнаружением восьми случаев выявления генетического материала вируса африканской чумы свиней (АЧС) в готовой мясной белорусской продукции, Россельхознадзор вынужден ввести временные ограничения на поставки свиноводческой продукции со всей территории Белоруссии с 10 апреля 2018 года", - сообщил Россельхознадзор.

Как отметили в ведомстве, ограничения распространяются на живых свиней и их генетического материала, свинины и сырых свиных мясных продуктов, а также субпродуктов, готовой продукции из свинины или содержащей свинину в составе, сырья из свинины, используемого для производства кормов за исключением товаров, обработанных по технологии, которая разрушает вирус АЧС. Запрет распространяется на поставки мяса диких кабанов, рогокопытного, кожевенного, кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев из чувствительных к вирусу видов животных, не прошедшие полную таксидермическую обработку, и всех видов свиных кормов и кормовых добавок, кроме добавок химического и микробиологического синтеза и готовых кормов, подвергшихся термической обработке.

Россельхознадзор вынужден принять ограничительные меры в связи с тем, что после исследования проб мясной продукции белорусского предприятия "Гомельский мясокомбинат", выявлен геном вируса АЧС в сосисках "Краковские" и колбасе "Чесночная Смак".

При этом, как утверждают представители республики, вспышек заболевания на территории страны не зафиксировано, сообщает Россельхознадзор. При этом специалисты ведомства уверены, что наличие генома вируса АЧС в продукции говорит о не проведении необходимых исследований животных и сырья при производстве продукции на предприятиях, а также об использовании в переработке мяса больных животных.

На предприятии "Гомельский мясокомбинат", по данным Россельхознадзор, в продукции также найдены бактерии листерии. В связи с этим Россельхознадзор также принял решение временно ограничить с 10 апреля 2018 года ввоз в Россию продукции с этого предприятия.

В Россельхознадзоре отметили, что ограничения будут действовать до выяснения эпизоотической ситуации в Белоруссии, проведения переговоров и осуществления регионализации ветслужбой республики.