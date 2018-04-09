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"Аэрофлот" второй год подряд признали ведущей авиакомпанией Европы для путешественников

Экономика и бизнес
9 апреля, 18:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

По данным исследования ТripAdvisor, в этом году авиакомпания стала лидером сразу в четырех номинациях

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - второй год подряд признается ведущей авиакомпанией Европы для путешественников. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе авиакомпании, сославшись на итоги опроса, проведенного самым крупным в мире сайтом о путешествиях ТripAdvisor.

"Результаты анализа отзывов, оставленных пользователями сайта, показали, что "Аэрофлот" стал лидером сразу в четырех номинациях", - сказал собеседник агентства. Среди таковых он назвал номинации "Ведущая авиакомпания Европы - выбор путешественников", "Ведущий премиум-эконом класс в Европе - выбор путешественников", "Лучший бизнес-класс в Европе" и "Лучшая авиакомпания России". "Четыре престижные награды, за которые усиленно боролись лучшие мировые авиакомпании, ознаменовали качественный рывок "Аэрофлота" в сфере обеспечения высочайших стандартов сервиса на борту и на земле", - уверены в компании.

Здесь напомнили, что годом ранее перевозчик одержал победу в трех категориях, в том числе как "Ведущая авиакомпания Европы". Таким образом, с момента основания премии, "Аэрофлот" укрепляет свое положение как один из передовых авиаперевозчиков в мире.

"Очередное признание наших достижений по версии TripAdvisor Travellers" Choice Award - это знак того, что невзирая на сложные внешние факторы, "Аэрофлот" продолжает укреплять свои позиции в мировой авиаотрасли", - рассказал генеральный директор компании Виталий Савельев. По его словам, для перевозчика премия имеет особую ценность, так как в роли судей здесь выступают пассажиры.

В свою очередь, старший вице-президент и генеральный менеджер по авиакомпаниям TripAdvisor Брайан Зальцбург напомнил, что авиационная отрасль постоянно предлагает новые продукты и инновационные услуги, а пассажиры продолжают искать оптимальное предложение по сочетанию цена-качество. "Наша награда отмечает перевозчиков, чей сервис превосходит ожидания пассажиров и неизменно получает высокие оценки", - сказал Зальцбург, слова которого приводит пресс-служба "Аэрофлота".

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