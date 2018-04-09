Forbes: российские миллиардеры потеряли более $12 млрд на фоне снижения стоимости акций

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российские миллиардеры потеряли около $12 млрд из-за снижения стоимости акций после того, как 6 апреля США расширили санкционный список. Об этом в понедельник сообщает Forbes.

Больше всего от расширения санкционного списка и последующего падения стоимости акций потерял Олег Дерипаска и его компании En+ Group и "Русал". Как подсчитал Forbes, состояние Дерипаски, который также является владельцем доли в 27,8% в "Норильском никеле", сократилось на $1,3 млрд. Вторым "наиболее пострадавшим" от санкций бизнесменом Forbes называет Владимира Потанина, который владеет долей в 32,9% "Норникеля". Виктор Вексельберг, владеющий 26,5% акций "Русал", также понес значительные потери. Forbes оценивает их в почти $1 млрд.

Падение стоимости акций En+ Group на Лондонской фондовой бирже (LSE) в понедельник в ходе торгов на рынке составляло 40,16% в сравнении с данными на закрытие торгов 6 апреля. Максимальное падение акций компании "Русал" на Московской бирже достигало 47%. Снижение стоимости бумаг "Норильского никеля" на Мосбирже превысило 15%.

США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.

При этом в перечень компаний попало сразу несколько структур, связанных с Дерипаской: агрохолдинг "Кубань", "Евросибэнерго", "Русал", холдинг "Русские машины" и "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги "Базовый элемент" и En+. Кроме того, в список попали группа "Ренова" Вексельберга, "Ладога Менеджмент" Шамалова, банк "Российская финансовая корпорация" (принадлежит "Рособоронэкспорту", также значится в списке), NPV Engineering и "Газпром бурение" Ротенберга.

Богатейший человек России, Владимир Лисин, в новый санкционный список не вошел, однако за сегодняшний день потерял около $540 млн, крупнейший акционер "Северстали" Алексей Мордашов - около $530 млн, совладелец "Новатэк" Леонид Михельсон - около $800 млн, а сенатор Сулейман Керимов - $840 млн, подытоживает Forbes.

Американские компании, заключившие контракты с фигурантами списка, должны завершить их к 5 июня.