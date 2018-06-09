Заправки на новом участке трассы "Москва - Санкт-Петербург" работают с перебоями

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Временные автозаправочные станции на новой скоростной трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург" в Тверской и Новгородской областях работают с перебоями, сообщила пресс-служба государственной компании "Автодор".

"Оператор автозаправочных комплексов не смог обеспечить непрерывную возможность подачи и реализации топлива для автомобилистов", - говорится в сообщении.

Организации, обеспечивающие обслуживание запущенной 6 июня скоростной трассы, еще не создали полноценную инфраструктуру, объяснил "Автодор", посоветовав учитывать количество топлива перед поездкой по новому участку автодороги: "Рекомендуем заправлять машину до полного бака перед дальней поездкой".

Протяженность нового участка строящейся скоростной трассы М-11 между Тверской и Новгородской областью превышает 200 км. Это шестой введенный в эксплуатацию участок М-11.

После его открытия общая стоимость проезда по платным участкам в зависимости от времени суток и дня недели составит для легковых автомобилей от 860 до 1260 рублей в случае оплаты наличными и от 556 до 896 рублей с учетом возможных скидок по транспондерам.

Для фур и автобусов цена составит до 1740 рублей (1110 рублей с транспондером).