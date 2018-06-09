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"Мегафон", Ростех, Газпромбанк и USM создали СП

Экономика и бизнес
9 июня, 18:56 дата обновления: 9 июня, 19:17 UTC+3

Предприятие получило 59% голосов в Mail.ru Group

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. "Мегафон", Газпромбанк, госкорпорация "Ростех" и USM Group закрыли сделку по созданию совместного предприятия, получившего контроль над Mail.ru Group - почти 59% голосующих акций компании, следует из материалов "Мегафона".

В совместную компанию "МФ Технологии" (МФТ) "Мегафон" внес часть принадлежащего ему пакета Mail.ru Group - 5,23% экономической доли или 58,87% голосующих акций (11 500 100 млн акций класса А). После закрытия сделки у оператора осталось 10% экономической доли или 4,5% голосов в Mail.ru Group.

В свою очередь 45% МФТ контролирует "дочка" "Мегафона" Lefbord Investments Limited. Ранее дочерней структуре оператора принадлежало 100% МФТ. По условиям сделки Газпромбанк приобрел 35% МФТ, USM Holdings - 9%, Ростех - 11%.

В рамках сделки 100% акций МФТ были оценены в $450 млн. От продажи доли в МФТ "Мегафон" получил $247,5 млн до учета налогов, которые направит на финансирование капитальных затрат и сокращение долговой нагрузки.

МФТ будем заниматься развитием цифровых услуг и реализацией проектов в сфере цифровой экономики.

"Создание совместного предприятия лидерами бизнеса в ключевых секторах, формирующих инфраструктуру цифровой экономики, позволит партнерам максимально эффективно реализовывать комплексные инновационные проекты на стыке отраслей, внедрять решения на основе технологии блокчейн и "интернета вещей", - отмечается в сообщении "Мегафона".

В частности, партнеры хотят сфокусироваться на разработке решений в сфере цифровых финансовых платформ, активно используя компетенции и финансовые возможности Газпромбанка.

"Выделение МФТ в самостоятельную структуру - это естественный шаг на пути реализации нашей корпоративной стратегии для достижения амбициозной цели цифрового лидерства. Благодаря созданию совместного предприятия мы получаем доступ к капиталу и создаем платформу для реализации инновационных финтех-решений", - прокомментировал гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков.

Он отметил, что создание МФТ не повлияет на систему корпоративного управления, процедуры принятия решений, бизнес-стратегию и управленческую команду Mail.ru Group.

В Газпромбанке поддерживают существующую в интернет-компании структуру корпоративного управления и текущий менеджмент. "Любое партнерство с компанией будет реализовываться на рыночных условиях и должно усиливать продуктовое предложение Mail.ru Group и способствовать росту капитализации компании", - отметили в Газпромбанке.

А в Ростехе видят в сделке возможность применить опыт госкорпорации в области разработки и внедрения цифровых технологий.

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