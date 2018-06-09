Первые бонды в рамках фабрики проектного финансирования ВЭБ могут выпустить в III квартале

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Первые облигации в рамках фабрики проектного финансирования Внешэкономбанка (ВЭБ) планируется выпустить в третьем квартале 2018 года. Объем выпуском составит от 5 млрд до 20 млрд руб., говорится в сообщении госкорпорации.

"Предполагается, что финансовое закрытие первых сделок состоится в третьем квартале 2018 года", - отмечается в сообщении.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о предоставлении госгарантий на 2018 год по облигациям в рамках фабрики проектного финансирования ВЭБ. Объем госгарантий составляет 294 млрд руб.

Бумаги будет размещать "Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования" (СОПФ ФПФ, 100%-ная "дочка" ВЭБ). Привлекаемые средства будут направлены на предоставление части (не более 40%) синдицированного кредита для финансирования отобранных ВЭБ инвестпроектов.

Фабрика проектного финансирования предусматривает финансирование проектов на основании договоров синдицированного кредита с господдержкой. Одним из участников синдиката будет выступать СОПФ, источником финансирования - облигации с госгарантией.

Для участия в фабрике стоимость проекта должна быть не менее 3 млрд рублей, срок окупаемости - не более 20 лет. Проект должен реализовываться на территории России, при этом инициатор проекта должен обеспечить собственное участие в размере не менее 20% от общей стоимости проекта.

В первую очередь фабрика ВЭБ будет поддерживать проекты стоимостью более 3 млрд рублей, направленные на создание новых высокотехнологичных производств. Для заемщика будет действовать плавающая ставка, а в случае превышения максимума по этой ставке проект получит бюджетную субсидию, которая будет компенсировать издержки при росте ставок.

Ранее ВЭБ достиг договоренностей об участии в фабрике с ВТБ, Газпромбанком и Сбербанком, а также с банком "Зенит", Евразийским банком развития, Всероссийским банком развития регионов, Совкомбанком и Международным инвестиционным банком.

Объем средств и сделок в рамках фабрики проектного финансирования в 2018 году превысит 1 трлн руб., сообщал ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

В ходе Петербургского международного экономического форума Внешэкономбанк договорился рассмотреть предоставление средств на реализацию восьми проектов в рамках фабрики проектного финансирования. Общая стоимость этих проектов превышает 700 млрд руб.