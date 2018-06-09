Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Макрон: экономические положения итоговой резолюции G7 не урегулируют все проблемы

Экономика и бизнес
9 июня, 21:02 UTC+3 ЛА МАЛЬБЕ /Канада/ 9, июня. /ТАСС

Французский лидер также подтвердил, что все страны - участницы саммита готовы подписать "совместную декларацию по вопросам торговли"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 9 июня. /ТАСС/. Экономическая часть проекта итоговой резолюции встречи Группы семи содержит положения, которые не урегулируют весь комплекс существующих проблем. Об этом, как передает агентство AFP, заявил в субботу принимающий участие в саммите президент Франции Эммманюэль Макрон.

Согласно данным агентства, он подтвердил, что все страны - участницы саммита готовы подписать "совместную декларацию по вопросам торговли". В то же время французский президент подчеркнул, что положения этой части итогового документа "не урегулируют все имеющиеся проблемы".

Как уточнило агентство Reuters, Макрон отметил, что это является лишь новым шагом вперед и дальнейшую необходимую работу надлежит провести в этой сфере в ближайшие месяцы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G7 в Канаде
Персоны
Макрон, Эмманюэль
Страны
Канада Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский парапланерист пострадал во время драки на курорте в Грузии
2
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
3
Путин потребовал от Порошенко освободить арестованных на Украине российских журналистов
4
Трамп утверждает, что Обама допустил возвращение Крыма в состав России
5
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
6
Мария Шарапова осталась без реванша
7
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости