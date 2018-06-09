Макрон: экономические положения итоговой резолюции G7 не урегулируют все проблемы

ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 9 июня. /ТАСС/. Экономическая часть проекта итоговой резолюции встречи Группы семи содержит положения, которые не урегулируют весь комплекс существующих проблем. Об этом, как передает агентство AFP, заявил в субботу принимающий участие в саммите президент Франции Эммманюэль Макрон.

Согласно данным агентства, он подтвердил, что все страны - участницы саммита готовы подписать "совместную декларацию по вопросам торговли". В то же время французский президент подчеркнул, что положения этой части итогового документа "не урегулируют все имеющиеся проблемы".

Как уточнило агентство Reuters, Макрон отметил, что это является лишь новым шагом вперед и дальнейшую необходимую работу надлежит провести в этой сфере в ближайшие месяцы.