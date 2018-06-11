Синхронизация с Западом преградит путь в Литву электроэнергии БелАЭС

ВИЛЬНЮС, 11 июня. /ТАСС/. Электроэнергия, которая будет производиться строящейся в Белоруссии, недалеко от литовской границы, атомной электростанцией (БелАЭС), не сможет попасть в Литву после синхронизации ее электросетей с Западной Европой. Об этом заявил глава минэнерго Литвы Жигимантас Вайчюнас.

"Работы по подготовке к синхронизации электросетей нашей страны с Западной Европой направлены на уменьшение пропускной способности электроэнергии из Белоруссии, а после синхронизации ее не будет совсем, что закроет доступ электроэнергии БелАЭС в Литву и на рынок ЕС", - говорится в его заявлении, размещенном в понедельник на сайте ведомства.

По словам министра, строительство новых линий в восточном направлении не планируется. "Литва не рассматривает вариант торговли электроэнергией с третьими странами", - сказал Вайчюнас.

Линии электропередачи, связывающие энергосистему Литвы с соседней Белоруссией, будут демонтированы в рамках проекта синхронизации к 2025 году литовских электросетей с Западной Европой и отключения от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ). В СМИ появились сообщения о том, что проводимые в настоящее время работы оставят возможность поставок электроэнергии с БелАЭС. Вайчюнас назвал эту информацию "вредными спекуляциями". "Синхронизацию нельзя свести к простой обрезке проводов на границе", - сказал он.

Проект БелАЭС, осуществляемый при участии госкорпорации "Росатом", был запущен в 2009 году в городе Островец (Гродненская область) в 50 км от Вильнюса. Литва заранее назвала строящуюся станцию небезопасной и утверждала, что Минск не представил оценку влияния возводимого объекта на окружающую среду и не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Литовский парламент объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности. В Вильнюсе заявляют, что не пропустят в другие страны через свои сети электроэнергию, которая будет вырабатываться этой станцией.

В Белоруссии отмечают, что претензии Литвы лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность АЭС будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.