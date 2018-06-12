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Нацбанк Украины ожидает визит миссии МВФ только после пересмотра цен на газ

Экономика и бизнес
12 июня, 12:41 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, июня. /ТАСС

Фонд заморозил кредитование весной 2017 года из-за неурегулированных цен на голубое топливо на уровне внешних рыночных ставок

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КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Очередной визит миссии МВФ в Киев следует ожидать только после пересмотра тарифов на газ. С соответствующим заявлением выступил во вторник глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий.

"Для приезда следующей миссии требуется пересмотр цен на газ и проведение переговоров с министерством финансов относительной сбалансированности бюджета", - приводит его слова агентство УНИАН.

МВФ еще в 2016 году призывал украинские власти урегулировать цены на газ на уровне внешних рыночных ставок, но из-за того, что данное обещание не было выполнено, Фонд заморозил кредитование в апреле 2017 года. А в конце апреля этого года МВФ без объяснения причин отклонил переданные ему руководством компании "Нафтогаз Украина" предложения Киева повысить цены на газ для населения на 65%.

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