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Госсовет Союзного государства 19 июня обсудит отмену роуминга между Белоруссией и РФ

Экономика и бизнес
12 июня, 13:29 UTC+3 МИНСК МИНСК 12, июня. /ТАСС

Предложение отменить роуминг между двумя странами поступило летом 2017 года от главы Совета Федерации Валентины Матвиенко

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МИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Высший государственный совет Союзного государства (ВГС СГ) Белоруссии и России на заседании в Минске 19 июня обсудит отмену роуминга между странами. Об этом сообщил во вторник государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота после встречи с презентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"И по этому вопросу будем держать ответ [на заседании ВГС]", - сказал Рапота. Он напомнил, что сразу же после соответствующего поручения президентов двух стран постоянным комитетом СГ проведены консультации с министерствами, курирующими вопросы связи.

Рапота подчеркнул, что проблема нуждается в решении. "Отраслевые министерства это понимают, и никто не отказывается. Они взяли некий тайм-аут для проработки вопроса непосредственно с игроками на рынке [мобильной связи], - сказал госсектеарь. - Сейчас на такой стадии у нас рассмотрение этого вопроса, мы его постоянно держим на контроле и обязаны докладывать на Совете министров и Высшем Госсовете",

Рапота указал и на "естественное противоречие" в решении проблемы. "Есть производитель, который хочет товар продать подороже, и потребитель, который хочет подешевле купить. Нельзя ломать сложившийся рынок вот так, одним махом, без учета всех этих сторон", - сказал он.

Предложение отменить роуминг между Белоруссией и РФ поступило в июне 2017 года от главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Лукашенко идею поддержал. Минсвязи Белоруссии уже провело мониторинг показателей по услугам роуминга, предоставляемым белорусскими операторами, а теперь определяет дальнейшую стратегию, чтобы выяснить, какие технические и административные мероприятия придется реализовать операторам, если роуминг будет решено отменить.

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