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Tesla уволит свыше 4 тысяч сотрудников для сокращения расходов

Экономика и бизнес
12 июня, 23:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, июня. /ТАСС

По итогам первого квартала этого года убытки компании составили около $710 млн

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НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Компания Tesla уволит около 9% своих сотрудников (более 4 тыс. человек) с целью сократить расходы и сохранить рентабельность производства электромобилей. Об этом объявил во вторник глава компании Илон Маск.

Он в своем Twitter отметил, что публикует внутрикорпоративный циркуляр, так как документ уже просочился в прессу. "Tesla развивалась и эволюционировала стремительно в течение последних лет, что привело к определенному дублированию ролей и некоторых рабочих функций. Это было оправданно в прошлом, но трудно оправдать сейчас. Ввиду этого и из-за необходимости сократить расходы, но оставаться прибыльными мы приняли сложное решение рассчитать приблизительно 9% наших коллег по всей стране", - отметил Маск.

Он обусловил увольнения также решением не продлевать срок контракта с сетью магазинов стройматериалов Home Depot и сосредоточить усилия на проекте в области солнечной энергетики. Сокращения коснутся в основном рабочих, находящихся на зарплате в компании.

В ноябре 2016 года Tesla закрыла сделку по приобретению энергетической SolarCity за $2,6 млрд. Представители Tesla указывали, что после слияния компания намерена выпускать накопители энергии и солнечные батареи нового типа.

Tesla по итогам первого квартала 2018 года, завершившегося 31 марта, зафиксировала убытки в размере почти $710 млн. Как отмечала газета The Wall Street Journal, это уже пятый подряд квартал, когда компания фиксирует рекордные для нее финансовые потери. В третьем и четвертом кварталах 2017 года, убытки Tesla составили соответственно $619 млн и $675 млн. По итогам первых трех месяцев 2017 года она потеряла $330 млн.

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