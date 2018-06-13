Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в Нью-Йорке отложил рассмотрение иска компании Дерипаски против Манафорта

Экономика и бизнес
13 июня, 1:26 дата обновления: 13 июня, 1:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, июня. /ТАСС

Иск был подан в январе 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Суд в Нью-Йорке по просьбе сторон отложил рассмотрение иска, поданного кипрской компанией Surf Horizon Limited, принадлежащей российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, в отношении бывшего главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса. Об этом говорится в документах, опубликованных в электронной базе суда.

Смотрите также
Пол Манафорт

В чем обвиняют Пола Манафорта

Иск, по которому Манафорта и Гейтса обвинили в отмывании денег в 2008 году, был подан в январе. Как в нем отмечалось, Surf Horizon Limited передала Манафорту и Гейтсу $18,9 млн для покупки акций и активов группы украинских телекоммуникационных компаний Black Sea Cable. Кроме того, им обоим были выплачены $7,35 млн в качестве комиссии на оказание услуг.

Истец уверяет, что Манафорт и Гейтс присвоили себе более $900 тыс., так как реальная сумма сделки была меньше - $17,8 млн. Часть средств поступила на счета компании Манафорта, а часть - в фирму, управляемую Гейтсом, утверждалось в документе.

В 2010 году кипрская компания начала запрашивать у ответчиков информацию о судьбе своих инвестиций, однако Гейтс сообщил тогда, что сделка пока не завершена. В 2014 году Surf Horizon Limited приступила к своей собственной проверке с целью выяснить, на что были потрачены более $26 млн, включая премиальные двум посредникам. В 2017 году компания пришла к выводу, что ее деньги были израсходованы не по назначению. Теперь Surf Horizon Limited хочет взыскать с Манафорта и Гейтса более $26 млн.

Суд отложен

Как отмечается в документе, опубликованном в базе суда, стороны указали, что введение санкций США в отношении Дерипаски, который "является бенефициарным владельцем компании-истца", осложнило возможность адвокатов истца представлять его на слушаниях по данному делу.

Кроме того, Манафорт, в отношении которого подан иск, является "также ответчиком в двух уголовных делах, возбужденных спецпрокурором [США] Робертом Мюллером", отмечается в документе. В нем говорится, что все стороны в деле Surf Horizon Limited согласились, что с учетом приведенных обстоятельств в их интересах будет, если суд в Нью-Йорке "отложит рассмотрение иска до тех пор, пока оба уголовных дела в отношении Манафорта не будут завершены".

Судья Питер Шервуд согласился с данным решением, постановив отложить все последующие слушания по иску кипрской компании до тех пор, пока в уголовных разбирательствах против Манафорта не будет вынесен вердикт.

Манафорт под следствием

Спецпрокурор Мюллер, расследующий утверждения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, ранее выдвинул обвинения против Манафорта и Гейтса. Им инкриминируется, в частности, "сговор с целью отмывания денег", несоблюдение американского закона об иностранных агентах, дача ложных показаний, сокрытие информации о счетах в иностранных банках. Согласно обвинительному заключению, они "действовали в качестве агентов зарубежных представителей в интересах правительства Украины, Партии регионов (украинская политическая партия, лидер которой Виктор Янукович был президентом страны с 2010 по 2014 годы - прим. ТАСС) и Януковича". В данный момент они находятся под домашним арестом.

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Украина обвинила его в незаконном получении крупных денежных сумм в период с 2007 по 2012 год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Пола Манафорта
Персоны
Трамп, Дональд Дерипаска, Олег Владимирович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минюст США предъявил обвинения пяти россиянам за поставки авиатоплива в Сирию
2
Эрдоган заявил, что первые поставки газа в Европу по TANAP намечены на июнь 2019 года
3
Порошенко в ходе запуска TANAP обвинил Россию в "злоупотреблении энергоресурсами"
4
Роскосмос: спутники системы "Сфера" будут запускать на тяжелых ракетах "Ангара-А5"
5
СК задержал владельца лодочной станции, позволившего выйти катамарану в акваторию Волги
6
Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями России в финансировании терроризма
7
Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости