Суд в Нью-Йорке отложил рассмотрение иска компании Дерипаски против Манафорта

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Суд в Нью-Йорке по просьбе сторон отложил рассмотрение иска, поданного кипрской компанией Surf Horizon Limited, принадлежащей российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, в отношении бывшего главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса. Об этом говорится в документах, опубликованных в электронной базе суда.

Иск, по которому Манафорта и Гейтса обвинили в отмывании денег в 2008 году, был подан в январе. Как в нем отмечалось, Surf Horizon Limited передала Манафорту и Гейтсу $18,9 млн для покупки акций и активов группы украинских телекоммуникационных компаний Black Sea Cable. Кроме того, им обоим были выплачены $7,35 млн в качестве комиссии на оказание услуг.

Истец уверяет, что Манафорт и Гейтс присвоили себе более $900 тыс., так как реальная сумма сделки была меньше - $17,8 млн. Часть средств поступила на счета компании Манафорта, а часть - в фирму, управляемую Гейтсом, утверждалось в документе.

В 2010 году кипрская компания начала запрашивать у ответчиков информацию о судьбе своих инвестиций, однако Гейтс сообщил тогда, что сделка пока не завершена. В 2014 году Surf Horizon Limited приступила к своей собственной проверке с целью выяснить, на что были потрачены более $26 млн, включая премиальные двум посредникам. В 2017 году компания пришла к выводу, что ее деньги были израсходованы не по назначению. Теперь Surf Horizon Limited хочет взыскать с Манафорта и Гейтса более $26 млн.

Суд отложен

Как отмечается в документе, опубликованном в базе суда, стороны указали, что введение санкций США в отношении Дерипаски, который "является бенефициарным владельцем компании-истца", осложнило возможность адвокатов истца представлять его на слушаниях по данному делу.

Кроме того, Манафорт, в отношении которого подан иск, является "также ответчиком в двух уголовных делах, возбужденных спецпрокурором [США] Робертом Мюллером", отмечается в документе. В нем говорится, что все стороны в деле Surf Horizon Limited согласились, что с учетом приведенных обстоятельств в их интересах будет, если суд в Нью-Йорке "отложит рассмотрение иска до тех пор, пока оба уголовных дела в отношении Манафорта не будут завершены".

Судья Питер Шервуд согласился с данным решением, постановив отложить все последующие слушания по иску кипрской компании до тех пор, пока в уголовных разбирательствах против Манафорта не будет вынесен вердикт.

Манафорт под следствием

Спецпрокурор Мюллер, расследующий утверждения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, ранее выдвинул обвинения против Манафорта и Гейтса. Им инкриминируется, в частности, "сговор с целью отмывания денег", несоблюдение американского закона об иностранных агентах, дача ложных показаний, сокрытие информации о счетах в иностранных банках. Согласно обвинительному заключению, они "действовали в качестве агентов зарубежных представителей в интересах правительства Украины, Партии регионов (украинская политическая партия, лидер которой Виктор Янукович был президентом страны с 2010 по 2014 годы - прим. ТАСС) и Януковича". В данный момент они находятся под домашним арестом.

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Украина обвинила его в незаконном получении крупных денежных сумм в период с 2007 по 2012 год.