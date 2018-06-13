Дума не будет заслушивать Козака 21 июня по ценам на бензин

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Госдума сняла с рассмотрения проект постановления о приглашении на заседание 21 июня 2018 года зампреда правительства РФ Дмитрия Козака. Его предлагалось пригласить, чтобы он выступил с информацией по вопросу "О причинах роста цен на моторное топливо и мерах по их регулированию".

"Мы действительно вели переговоры с правительством относительно 21-го числа, но у нас, к сожалению, не получается никак там в силу того, что в этот день у нас будет доклад уполномоченного по правам человека, потом выступление президента Южной Кореи и так далее. А раньше рассматривать нет смысла, потому что <...> правительственное решение еще не принято до конца в части налогового регулирования и мониторинг тоже не завершен", - сказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ("Единая Россия").

"Предложение такое: давайте обратимся в правительство. Можем сформулировать вопросы, чтобы они нам в письменной форме представили, во-первых, описание причин, почему цены на бензин выросли, во-вторых, те действия, которые предпринимаются", - обратился парламентарий к коллегам. После обсуждения это решение было принято, несмотря на возражения представителей оппозиции.

Ранее планировалось, что представители правительства расскажут Госдуме 21 июня о мерах по регулированию рынка топлива.

Ситуация на рынке топлива

По данным Росстата, цены на бензин в России в мае 2018 года выросли на 5,6% по сравнению с апрелем, а в годовом выражении - на 11,3%. С начала года бензин подорожал на 7,2%. Стоимость дизельного топлива в мае увеличилась на 5,2%. Для стабилизации ситуации правительство с 1 июня приняло решение снизить акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно, а также отменило решение о повышении акцизов на 700 рублей с 1 июля.

Ранее Козак проводил совещание с нефтяниками, на котором была достигнута договоренность с крупными компаниями, которые занимают около 60% рынка, о замораживании оптовых и розничных цен по состоянию на 30 мая. Нефтяники пообещали увеличить поставки на внутренний рынок моторного топлива. По словам Козака, на текущий момент удалось стабилизировать топливный рынок России.

7 июня в ходе ежегодной "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин заявил, что осенью этого года будут приняты дополнительные меры для стабилизации ситуации на рынке топлива. Глава государства поручил правительству и ФАС следить за состоянием рынка нефтепродуктов.