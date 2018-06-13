Минск предложил перейти на национальные валюты в сфере ценообразования с РФ

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Белоруссия выступает за расширение применения национальных валют в двусторонних расчетах, предлагает перейти на них в ценообразовании. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков на заседании Совета министров Союзного государства.

"За прошлый год взаимный товарооборот увеличился на 23,5% и составил $32,4 млрд. Причем взаимный товарооборот на 80 с лишним процентов обеспечен платежами в национальных валютах и, прежде всего, в российском рубле. Здесь бы хотел бы еще добавить, что хорошо бы было, если бы наш весь взаимный товарооборот и в области ценообразования тоже формировался в национальных валютах: в российских и белорусских рублях",- сказал Кобяков.

По его словам, стратегической задачей следует сделать достижение объемов товарооборота свыше $40 млрд, как это было в 2012-2013 годах. Для этого надо продолжить, как отметил премьер Белоруссии, создание общего рынка и равных условий хозяйствования, сохранение потенциала машиностроительного комплекса и сотрудничества в сфере ВПК, устранение существующих барьеров и ограничений, а также создание совместной продукции и ее продвижение на рынки третьих стран.