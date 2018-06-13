Фармпроизводители не ждут роста цен на лекарства из-за внедрения маркировки

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Затраты производителей лекарственных средств на обязательное внедрение маркировки к 2020 году не приведут к увеличению стоимости препаратов, высказали ТАСС мнение участники рынка.

"В связи с затратами на внедрение маркировки увеличения стоимости лекарственных препаратов Stada не ожидается", - заявил в беседе с ТАСС директор департамента внешних связей Stada в России Иван Глушков.

Также не ждет роста цен на лекарства директор по экономике здравоохранения "Р-Фарм" Александр Быков. "Важно отметить, что цены на препараты из списка жизненно необходимых утверждаются федеральным правительством, регулируются соответствующим постановлением правительства, их изменение контролируется ФАС, РЗН, Генеральной прокуратурой. Поэтому, внедрение маркировки никак не скажется на повышении цены для препаратов из ЖНВЛП", - сообщил он в беседе с ТАСС.

Влияние на компании

По словам Глушкова, "сумма расходов на задачу по внедрению маркировки по отношению к оборотному капиталу фармацевтических компаний настолько незначительна, что всерьез говорить о риске банкротства компаний и уходе с рынка сложно".

Между тем руководитель отдела технологических проектов Bayer Евгения Белова отметила в беседе с ТАСС высокий уровень расходов на внедрение маркировки. "По предварительным оценкам, для компании наших размеров единовременные затраты на модернизацию составят до 1,4 млрд рублей, а операционные затраты на маркировку и поддержание соответствующих бизнес-процессов до 200 млн рублей в год", - уточнила она.

В "Р-Фарм" считают затраты на внедрение маркировки оправданными. Директор по экономике здравоохранения "Р-Фарм" отметил важность для легитимных фармпроизводителей недопущения на рынок контрафактной продукции.

"Издержки на установку и наладку оборудования могут быть существенны, это зависит от количества линий и типа устанавливаемого оборудования. Но, говоря о неизбежных издержках, надо задумываться не о величине затрат, а о той цене, которую которую придется заплатить в случае, если контрафактные и фальсифицированные товары продолжат поступать на рынок. Наносимый такими псевдолекарствами ущерб системе здравоохранения, производителям и дистрибюторам, а главное - здоровью пациентов, колоссален", - сказал Быков.

6 июня глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что министерство не видит необходимости компенсировать затраты на внедрение маркировки производителям жизненно необходимых и важнейших препаратов, для этого уже работает механизм льготных займов от Фонда развития промышленности.

О маркировке лекарств

Пилотный проект по электронной маркировке лекарственных средств стартовал в России в феврале 2017 года, с 2020 года маркировка лекарств станет обязательной. В рамках пилота используется двухмерный код в формате DataMatrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.