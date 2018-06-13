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Власти Адыгеи намерены снижать цены на бензин за счет газовых заправок

Экономика и бизнес
13 июня, 20:20 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 13, июня. /ТАСС

В республике газ используют около 80% перевозчиков

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МАЙКОП, 13 июня. /ТАСС/. Власти Адыгеи для снижения розничных цен на бензин окажут содействие развитию сети газозаправочных станций, сообщил в среду журналистам глава республики Мурат Кумпилов.

В апреле в РФ стал резко дорожать бензин. С начала года он прибавил в цене на 8%, дизтопливо - на 8,5%. Власти назвали причиной рост цен на нефть, из-за которых нефтекомпании нарастили экспорт в ущерб поставкам на внутренний рынок. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в среду, 13 июня, провел видеоселекторное совещание с регионами по ситуации с ценами на нефтепродукты.

"Цены на бензин в Адыгее мы будем снижать за счет конкурентной среды на топливном рынке, уделяя внимание развитию газомоторных заправочных станций. В республике функционируют 44 автомобильные газозаправочные станции и две метановые автомобильные газонаполнительные станции. В этом году планируется открытие новой метановой заправки в ауле Тахтамукай, и уже решено, что еще одна появится в ближайшие два года в Майкопе", - сказал Кумпилов по итогам селекторного совещания.

По информации министерства экономического развития республики, на территории региона работает 122 АЗС компаний "Лукойл-югнефтепродукт", "Роснефть-кубаньнефтепродукт", "Газпромнефть-центр" и "Салют". В Адыгее газ используют около 80% перевозчиков, поэтому подорожание стоимости бензина не отражается на увеличении тарифа поездок в общественном транспорте, добавили в министерстве.

Кумпилов поручил премьер-министру республики Александру Наролину провести совещание с соответствующими ведомствами и поставщиками нефтепродуктов в республику. Поставлена задача подготовить предложения по снижению розничных цен на моторное топливо, уточнить запасы топлива в республике, вести регулярный мониторинг цен на нефтепродукты и включить в данную работу активистов Общероссийского народного фронта.

Для стабилизации ситуации правительство России с 1 июня снизило акцизы на бензин и обязало нефтекомпании "заморозить" цены на бензин и дизель и увеличить поставки на внутренний рынок РФ. В случае дальнейшего роста цен власти пообещали повысить экспортную пошлину на нефтепродукты.

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