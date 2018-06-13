МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Новый налоговый режим для самозанятых может заработать с 1 июля 2019 года, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах совещания с экспертами и представителями бизнеса по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

"Я думаю, что [налоговый режим для самозанятых заработает] с 1 июля 2019 года. Мы будем ориентироваться примерно на эту дату, чтобы сделать возможным внедрение этого нового режима", - сказал Орешкин, не уточнив ставку налога.

По его словам, Минэкономразвития провело совещание с представителями Минфина и ФНС по вопросам самозанятых.

"То, о чем мы сейчас говорим, - что этот режим может стать единым не только для самозанятых, но и для малого бизнеса. Потому что главное в этом режиме - это, конечно же, упрощение всей истории, связанной с отчетностью. По большому счету, кроме ведения книги продаж в упрощенном виде, в виде приложения, использования специального банковского счета, с точки зрения отчетности предпринимателям больше ничего не придется делать", - отметил министр.

"Вопросы, которые мы сейчас обсуждаем - как разойтись с точки зрения получения доходов между регионами и фондами. Очень много технических вопросов, которые, на самом деле, не касаются предпринимателей. Для предпринимателей здесь должно быть все максимально просто и прозрачно. Есть много технических вопросов, которые нужно решить на стадии государства, мы над ними работаем", - добавил Орешкин.

В мае заместитель министра финансов Илья Трунин говорил, что Минфин подготовил предложения по созданию специального налогового режима для самозанятых.

Самозанятыми Минфин предлагает считать людей, которые не имеют наемных работников и получают доход от какой-либо предпринимательской деятельности (оказание услуг, продажа товаров и др). При этом самозанятым не надо будет регистрироваться в качестве ИП.

Обсуждаемая ставка налога - 3% при оказании услуг физическим лицам и 6% при оказании услуг юрлицам. Такой налоговый режим будет действовать для самозанятых с годовым доходом до 10 млн рублей. Уплачивать налог граждане смогут через специальное мобильное приложение.

В пилотном режиме переход на налогообложение по предложенной схеме может начаться с 2019 года в нескольких российских регионах.