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Reuters: Иран, Ирак и Венесуэла против предложения увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+

Экономика и бизнес
13 июня, 21:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Сообщается, что эти страны будут настаивать на сохранении лимита

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ТАСС, 13 июня. Иран, Ирак и Венесуэла не поддерживают предложение об увеличении добычи нефти в рамках договора ОПЕК+. Об этом в среду сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в ОПЕК.

"Изменить решение очень сложно. Иран, Ирак и Венесуэла, а также некоторые другие страны будут настаивать на сохранении лимита добычи по договору ОПЕК+ до конца 2018 года", - отметил один из источников Reuters.

Как сообщают источники агентства, ОПЕК рассматривает ряд возможных действий вокруг сделки ОПЕК+. В их числе увеличение добычи нефти и отсрочка применения этой меры.

Другой источник Reuters сообщил, что допускается возможность незначительного роста добычи, однако он должен быть постепенным, чтобы была возможность оценки влияния увеличения добычи на рынок.

О необходимости смягчить квоты по ограничению добычи в рамках сделки ОПЕК+ заявляли ранее российский министр энергетики Александр Новак и его саудовский коллега Халед аль-Фалех. По их словам, падение добычи в Венесуэле и возможное падение поставок из Ирана из-за американских санкций может привести к дефициту предложения. Восстановление добычи может начаться уже со второго полугодия 2018 года.

Министры не озвучивали, на сколько предлагается поднять добычу, однако, по данным источников, речь идет об 1 млн баррелей в сутки. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), ОПЕК может в короткие сроки нарастить добычу на 1,1 млн баррелей в сутки.

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