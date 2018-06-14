В Японии хотят вывести из эксплуатации АЭС "Фукусима-2"

ТОКИО, 14 июня. /ТАСС/. Японская энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) планирует вывести из эксплуатации АЭС "Фукусима-2", которая находится на территории одноименной префектуры в 12 км южнее аварийной станции "Фукусима-1". Соответствующее заявление сделал глава энергокомпании Томоаки Кобаякава на встрече с губернатором префектуры Масао Утибори, сообщил в четверг телеканал NHK.

Это первый раз за семь лет после землетрясения и цунами на северо-востоке Японии, когда речь заходит о полном выводе из эксплуатации "Фукусимы-2", где аварию удалось предотвратить и реакторы были остановлены.

В случае реализации этого плана префектура Фукусима останется без атомных электростанций.

"Фукусима-2" состоит из четырех энергоблоков мощностью 250 МВт каждый. Они были построены и введены в эксплуатацию в период с 1981 по 1986 год.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на атомную энергетику в энергобалансе Японии приходилось около 30%. В результате временного вынужденного отказа от нее стране пришлось возложить основную нагрузку по электрификации на тепловые станции. Сейчас в Японии работают семь реакторов на четырех станциях, а правительство рассчитывает в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска АЭС.