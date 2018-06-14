Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Японии хотят вывести из эксплуатации АЭС "Фукусима-2"

Экономика и бизнес
14 июня, 4:55 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 14, июня. /ТАСС

В случае реализации плана префектура Фукусима останется без атомных электростанций

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 14 июня. /ТАСС/. Японская энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) планирует вывести из эксплуатации АЭС "Фукусима-2", которая находится на территории одноименной префектуры в 12 км южнее аварийной станции "Фукусима-1". Соответствующее заявление сделал глава энергокомпании Томоаки Кобаякава на встрече с губернатором префектуры Масао Утибори, сообщил в четверг телеканал NHK.

Это первый раз за семь лет после землетрясения и цунами на северо-востоке Японии, когда речь заходит о полном выводе из эксплуатации "Фукусимы-2", где аварию удалось предотвратить и реакторы были остановлены.

В случае реализации этого плана префектура Фукусима останется без атомных электростанций.

"Фукусима-2" состоит из четырех энергоблоков мощностью 250 МВт каждый. Они были построены и введены в эксплуатацию в период с 1981 по 1986 год.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на атомную энергетику в энергобалансе Японии приходилось около 30%. В результате временного вынужденного отказа от нее стране пришлось возложить основную нагрузку по электрификации на тепловые станции. Сейчас в Японии работают семь реакторов на четырех станциях, а правительство рассчитывает в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска АЭС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты: флешмоб в поддержку уволенной из-за фото учительницы истории достоин уважения
2
Кабмин РФ рассмотрит 14 июня законопроект об изменениях в пенсионное законодательство
3
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
4
Путин освободил Клименко от должности советника президента
5
Мария Шарапова осталась без реванша
6
Энергоснабжение Крыма полностью восстановлено
7
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости