Правительство предлагает зафиксировать взнос на пенсионное страхование на уровне 22%

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает бессрочно зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на уровне 22%, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на заседании кабмина.

"Правительство РФ предлагает на бессрочной основе зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% с предельной величиной базы для обложения взносами и 10% сверх предельной величины", - сказал Силуанов.

По словам Силуанова, трансферт из федерального бюджета по пониженной ставке 22% страховых вносов в Пенсионный фонд России сохранится.

"У нас есть трансферт на сбалансированность Пенсионного фонда, и трансферт этот останется и остается. Мы сегодня в правительстве рассмотрели законопроект о снижении ставки страховых взносов с 26 до 22% уже на постоянной основе", - сказал он.

В настоящее время постоянный тариф составляет 26%.