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Белоусов: повышение НДС до 20% не повлияет на денежно-кредитную политику ЦБ

Экономика и бизнес
14 июня, 14:10 UTC+3

Помощник президента уточнил, что регулятору не придется повышать ключевую ставку в новых условиях

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Повышение НДС с 18% до 20% с 2019 года не повлияет на денежно-кредитную политику ЦБ РФ - регулятору не придется повышать ключевую ставку в новых условиях. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов после заседания правительства.

"Мы считаем, что те расчеты, которые делались, показывают, что такое повышение [НДС] будет несущественным. И, соответственно, есть все основания предполагать, что Банку России не придется корректировать, повышать ставку. Посмотрим, как отреагируют рынки", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных инфляционных рисках в связи с повышением НДС.

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Белоусов, Андрей Рэмович
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