Власти Москвы планируют заработать и сэкономить на переезде в "Москва-Сити" 33 млрд рублей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Переезд части правительства столицы в башню "Око" в "Москва-Сити" даст экономический эффект в размере 33 млрд рублей, в том числе порядка 26 млрд предполагается заработать на продаже занимаемых зданий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы московского департамента городского имущества.

"Переезд части структур правительства Москвы в комплекс "Око" ММДЦ [Московского международного делового центра] "Москва-Сити" - не что иное, как продолжение практики по оптимизации имущественных активов. Его совокупный экономический эффект достигает почти 33 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным департамента, экономический эффект будет достигнут благодаря оптимизации активов, в том числе за счет доходов от реализации старых зданий, экономии на ремонтных работах, а также аренде.

"Всего планируется реализовать на аукционах 51 объект общей площадью около 80 тыс. кв. м. Стартовая [минимальная] цена всех объектов - 15,74 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова главы департамента Максима Гамана.

В частности, в августе 2018 года на аукционы планируется выставить объекты по адресам: ул. Большая Ордынка, д. 68, стр. 1, Тверская ул., д. 19, стр. 2, ул. Петровка, д. 17, стр. 1, ул. Ельнинская, д. 20, корп. 1.