IKEA планирует открыть пять-семь магазинов нового формата по России

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Шведская компания IKEA представила в России новый формат магазинов - дизайн-студию, планируется открыть пять-семь точек нового формата по стране, рассказал журналистам заместитель генерального директора IKEA в России Герхард Моритц.

"Если опыт пилотного магазина, который мы открываем, будет положительным, мы в ближайшие несколько месяцев готовы открыть пять-семь магазинов такого формата в различных городах России, в основном в Москве и Санкт-Петербурге", - сказал он.

Новые магазины представлены меньшей площадью, от 300 кв. м. Они будут располагаться в торговых центрах, близких к покупателям. Первый магазин открылся в ТЦ "Авиапарк". В малом формате представлены кухни и гардеробы, работает заказ товаров с доставкой на дом.

По словам Моритца, новый формат необходим для привлечения новых покупателей, так как такие магазины будут располагаться ближе. "Это позволяет нам выйти в новый потребительский сегмент", - пояснил он.

Ikea, основанная в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом, владеет одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. В России магазины IKEA открываются в составе семейных торговых центров МЕГА. Сейчас в российских городах работают 14 таких комплексов.