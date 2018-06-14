Fitch: высокие цены на нефть окажут ограниченное влияние на экономику России

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Высокие цены на нефть окажут ограниченное влияние на экономику России в краткосрочной перспективе, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch.

"Позитивное влияние повышения цен на нефть ограничено, отчасти - сдерживанием добычи нефти в рамках так называемого соглашения ОПЕК+. Однако более слабый эффект, чем в предыдущих циклах [изменения цены нефти], также отражает изменения в российской политике с 2014 года, включающие более гибкий обменный курс, таргетирование инфляции и строгость налоговой политики", - отмечают эксперты.

Ранее Fitch снизило прогноз темпов роста ВВП России на 2018-2019 годы с 2% в год до 1,8% и 1,9% в 2018 и 2019 году соответственно. В агентстве пояснили это решение темпами роста российской экономики в 2017 году и первом квартале текущего года, которые оказались ниже ожиданий аналитиков.

После выхода США из ядерной сделки с Ираном цены на нефть несколько раз пробивали отметку в $80 за баррель. Европейский банк реконструкции и развития повысил свой прогноз на 2018-2019 годы до $75-80 за баррель, а глава французской Total Патрик Пуянне заявлял, что до конца 2018 года нефть может вырасти до $100 за баррель.

Согласно обновленному прогнозу Fitch, в 2018 году средняя цена нефти Brent составит $70 за баррель, в 2019 году - $65 за баррель. Ранее агентство ожидало цены в 2018-2019 годах на уровне $57,5 за баррель.