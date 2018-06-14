Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Fitch: высокие цены на нефть окажут ограниченное влияние на экономику России

Экономика и бизнес
14 июня, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

По данным агентства, позитивное влияние повышения цен на нефть ограничено, в частности, сдерживанием добычи в рамках соглашения ОПЕК+

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Высокие цены на нефть окажут ограниченное влияние на экономику России в краткосрочной перспективе, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch.

"Позитивное влияние повышения цен на нефть ограничено, отчасти - сдерживанием добычи нефти в рамках так называемого соглашения ОПЕК+. Однако более слабый эффект, чем в предыдущих циклах [изменения цены нефти], также отражает изменения в российской политике с 2014 года, включающие более гибкий обменный курс, таргетирование инфляции и строгость налоговой политики", - отмечают эксперты.

Ранее Fitch снизило прогноз темпов роста ВВП России на 2018-2019 годы с 2% в год до 1,8% и 1,9% в 2018 и 2019 году соответственно. В агентстве пояснили это решение темпами роста российской экономики в 2017 году и первом квартале текущего года, которые оказались ниже ожиданий аналитиков.

После выхода США из ядерной сделки с Ираном цены на нефть несколько раз пробивали отметку в $80 за баррель. Европейский банк реконструкции и развития повысил свой прогноз на 2018-2019 годы до $75-80 за баррель, а глава французской Total Патрик Пуянне заявлял, что до конца 2018 года нефть может вырасти до $100 за баррель.

Согласно обновленному прогнозу Fitch, в 2018 году средняя цена нефти Brent составит $70 за баррель, в 2019 году - $65 за баррель. Ранее агентство ожидало цены в 2018-2019 годах на уровне $57,5 за баррель.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выход США из ядерной сделки с Ираном Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Страны
США Иран Россия Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
2
Эксперт: повышение пенсионного возраста в РФ улучшит благосостояние пожилых людей
3
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
4
Биография Станислава Говорухина
5
СМИ: Индия готова отказаться от совместного с РФ проекта истребителя пятого поколения
6
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
7
Умер Станислав Говорухин
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости