Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Газпром" договорился с Боливией об основных условиях контракта по участку Vitiaqua

Экономика и бизнес
14 июня, 17:21 дата обновления: 14 июня, 17:30 UTC+3

Данное соглашение позволит перейти к этапу формирования основной проектной документации

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. "Газпром" договорился с Боливией об основных условиях контракта на разведку и добычу на перспективном нефтегазовом блоке Vitiaqua в южноамериканской республике. Соответствующий документ был подписан по итогам встречи главы "Газпрома" Алексея Миллера и президента Боливии Эво Моралеса, говорится в сообщении российской компании.

Данное соглашение позволит перейти к этапу формирования основной проектной документации, отметили в "Газпроме".

"Газпром" в партнерстве с французской Total (50%, оператор проекта), аргентинской Tecpetrol (20%) и боливийской госкомпанией YPFB (10%) участвует в проектах по освоению перспективных нефтегазоносных участков Ipati и Aquio в Боливии, на территории которых открыто месторождение Incahuasi. Кроме того, "Газпром" совместно с Total (50% на 50%) реализует проект по геологоразведке месторождений углеводородов на участке Azero.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Моралес, Эво Миллер, Алексей Борисович
Страны
Россия Франция Боливия Аргентина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
2
Эксперт: повышение пенсионного возраста в РФ улучшит благосостояние пожилых людей
3
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
4
Биография Станислава Говорухина
5
СМИ: Индия готова отказаться от совместного с РФ проекта истребителя пятого поколения
6
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
7
Умер Станислав Говорухин
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости