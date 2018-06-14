"Газпром" договорился с Боливией об основных условиях контракта по участку Vitiaqua

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. "Газпром" договорился с Боливией об основных условиях контракта на разведку и добычу на перспективном нефтегазовом блоке Vitiaqua в южноамериканской республике. Соответствующий документ был подписан по итогам встречи главы "Газпрома" Алексея Миллера и президента Боливии Эво Моралеса, говорится в сообщении российской компании.

Данное соглашение позволит перейти к этапу формирования основной проектной документации, отметили в "Газпроме".

"Газпром" в партнерстве с французской Total (50%, оператор проекта), аргентинской Tecpetrol (20%) и боливийской госкомпанией YPFB (10%) участвует в проектах по освоению перспективных нефтегазоносных участков Ipati и Aquio в Боливии, на территории которых открыто месторождение Incahuasi. Кроме того, "Газпром" совместно с Total (50% на 50%) реализует проект по геологоразведке месторождений углеводородов на участке Azero.