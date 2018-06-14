Ремонт более "дорогих" участков дорог в России начнут с 2019 года после аварийных

ВОЛГОГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Задачей госпрограммы "Безопасные и качественные дороги России" в первые годы был ремонт наиболее аварийноопасных участков в российских агломерациях, с 2019 года начнутся работы на менее опасных, но требующих больших вложений отрезках дорог, сообщил журналистам заместитель руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Игорь Астахов во время рабочего визита в Волгоград в четверг.

"Мы решили самые основные задачи - по ликвидации аварийных участков и по ликвидации тех мест концентрации ДТП, которые были наиболее "урожайными". С 2019 года мы начинаем переходить на более капиталоемкие мероприятия", - сказал Астахов.

Он уточнил, что планируются, в частности, строительство автомагистралей, ремонт и реконструкция инженерных сооружений. "Это, конечно, будет стоить больших средств, но при этом эффективность таких мероприятий будет более долгосрочной", - отметил замглавы Росавтодора.

Астахов добавил, что за первый год реализации программы (работы на дорожной сети начались в 2017 году) удалось увеличить долю соответствующих нормативным требованиям дорог в агломерациях до 52%, при том что целевым показателем было 48%. В целом за время программы, рассчитанной до 2025 года, этот показатель должен вырасти до 85%.

По его данным, в 2017 году из федерального бюджета было выделено 33 млрд рублей на 38 агломераций, в этом году - почти 35 млрд. рублей. Такую же сумму должны выделить субъекты РФ, в которых реализуется проект.

Федеральная программа "Безопасные и качественные дороги России" стартовала в 2017 году и рассчитана до 2025 года. Она реализуется в 38 агломерациях с численностью населения более 500 тыс. жителей (кроме Московской и Санкт-Петербургской) и предусматривает повышение процента дорог, соответствующих нормативам, и снижение количества ДТП.