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Водители СП "Яндекс.Такси" и Uber перешли на единую платформу для работы с клиентами

Экономика и бизнес
14 июня, 22:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Отмечается, что теперь машин, доступных для вызова, станет больше и они будут приезжать к клиентам быстрее

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Водители СП "Яндекс.Такси" и Uber с четверга перешли на единую платформу для работы с клиентами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

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Как отмечается в сообщении, платформа позволяет водителям получать заказы как от "Яндекс.Такси", так и от Uber. "Теперь машин, доступных для вызова, станет больше и они будут приезжать к клиентам быстрее, а у водителей сократится холостой пробег. Это повысит надежность и качество сервиса в целом", - указывают в компании.

Единая платформа работает на базе приложения "Таксометр", разработанного в "Яндексе", и включается в себя навигатор, актуальные карты и справочник организаций.

При этом заказ поездки с помощью Uber может быть осуществлен только после обновления приложения. "Усовершенствование приложения требует значительных ресурсов, поэтому мы сосредоточились на самом важном: быстрая подача автомобиля, подробные карты и удобный навигатор. Все это доступно уже сейчас. Остальные функции будем вводить постепенно", - добавили в компании.

Крупная сделка на рынке онлайн-такси была закрыта в феврале этого года. "Яндекс.Такси" и Uber объединили бизнесы по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. "Яндекс.Такси" вложил в СП $100 млн, Uber - еще $225 млн. На момент создания объединенная компания оценивалась в сумму свыше $3,8 млрд.

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