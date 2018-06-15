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Авиакомпания "Азимут" открывает рейсы из Ростова в Калугу

Экономика и бизнес
15 июня, 10:02 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 15, июня. /ТАСС

Рейсы запустят по понедельникам и четвергам

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июня. /ТАСС/. Крупнейшая авиакомпания в Южном федеральном округе "Азимут" с 16 июля открывает первый рейс из Ростова-на-Дону в Калугу, сообщила пресс-служба перевозчика в пятницу.

"Авиакомпания "Азимут" открыла продажу авиабилетов на рейсы по маршруту Ростов-на-Дону - Калуга - Ростов-на-Дону. Выполнение рейсов начинается 16 июля текущего года, направление будет обслуживаться два раза в неделю по понедельникам и четвергам", - говорится в сообщении.

Сейчас авиакомпания "Азимут" выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск, Казань и другие города. "Азимут" является базовым перевозчиком нового аэропорта Ростова-на-Дону Платов и аэропорта Краснодара Пашковский. Как сообщал ранее исполнительный директор авиакомпании Эдуард Теплицкий, авиакомпания планирует в 2018 году перевезти около 730 тыс. пассажиров.

Платов - первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР, открылся 7 декабря 2017 года. Аэропорт расположен в 30 км от Ростова- на-Дону, с начала эксплуатации Платов обслужил более 1 млн человек.

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