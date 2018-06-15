Новая Зеландия вводит налог для иностранных туристов

СИДНЕЙ, 15 июня. /Корр.ТАСС Павел Ваничкин/. Правительство Новой Зеландии приняло решение ввести новый налог, которым будут облагаться приезжающие в страну иностранные туристы. Об этом объявил министр туризма Келвин Дейвис. Налог начнут взимать в середине будущего года, его размер составит от 25 до 35 новозеландских долларов (около $17 - $24). Министр уточнил, что платить его придется большинству иностранцев, желающих посетить Новую Зеландию. Исключение будет сделано лишь для австралийцев и жителей тихоокеанских островных государств, на которых налог не распространяется.

Налог предполагается взимать при оформлении иностранцами въездных виз, а граждане государств, с которыми у Новой Зеландии установлен безвизовый режим, будут платить его по прибытии в страну.

"Будет честным, если иностранцы начнут делать такой небольшой взнос, что позволит нам эффективно поддерживать работу инфраструктурных объектов туристической индустрии", - подчеркнул Дейвис. По оценкам его ведомства, в первый год взимания нового налога в государственную казну поступит дополнительно около $80 млн - эти деньги планируется направлять примерно в равных долях на развитие туристической отрасли и меры природоохранного характера.

Численность населения Новой Зеландии приближается к отметке 4,9 млн человек, при этом в последние годы страну ежегодно посещали около 3,8 млн иностранцев. Основным поставщиком туристов в Новую Зеландию является Австралия - ежегодно до 1,5 млн человек.