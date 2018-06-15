Иск "Татнефти" к Украине на $144 млн будет рассматривать ставропольский суд

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы передал иск "Татнефти" к Украине о взыскании $144 млн компенсации по делу "Укртатнафты" на рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

По словам представителя одной из сторон, решение связно с тем, что одним из имущественных объектов, на которые претендует "Татнефть", является санаторий им. Семашко, который находится в Ставропольском крае. Он также отметил, что суд, вероятно, посчитал, что здание украинского культурного центра в Москве защищено иммунитетом и на него не может быть наложено взыскание.

Ответчиком по делу выступает минфин Украины. Истец требует наложить взыскание на имущество должника, находящееся на территории РФ, в частности, на здание украинского культурного центра в Москве. Однако в июне 2017 года столичный арбитраж прекратил производство по этому делу, в том числе согласившись с доводами украинской стороны об отсутствии в Москве имущества должника, на которое можно было бы в случае необходимости обратить взыскание для исполнения судебного акта.

По итогам предыдущих заседаний суд распорядился направить запросы в Росреестр и Росимущество на на предмет принадлежности Украине имущества, находящегося на российской территории.

История спора

Спор "Татнефти" с Украиной связан с компанией "Укртатнафта", созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Татарстан вместе с "Татнефтью" контролировал 55,7% акций предприятия, оставшаяся доля принадлежала государственному "Нафтогазу Украины" и структурам группы "Приват" Игоря Коломойского.

Однако в 2007 году татарстанские акционеры потеряли контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов их доля в предприятии сократилась до нуля. Контроль над предприятием перешел к структурам, близким к группе "Приват".

Международный коммерческий арбитраж в 2014 году постановил, что Украина должна "Татнефти" $112 млн плюс проценты за нарушение межгосударственного соглашения о защите инвестиций ("Татнефть" указывала сумму в $144 млн).

Арбитражный суд Москвы рассматривает дело повторно. При первом рассмотрении суд отказал "Татнефти" в удовлетворении иска, однако в конце августа кассационная инстанция (Арбитражный суд Московского округа) направила дело на новое рассмотрение и рекомендовала суду учесть доводы истца о законности требований к минфину Украины.