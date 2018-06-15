Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рубль замедлил снижение после решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 7,25%

Экономика и бизнес
15 июня, 13:37 дата обновления: 15 июня, 13:46 UTC+3

В частности, курс евро до публикации решения по ставке повышался на 34 копейки - до 72,84 рубля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российская валюта немного замедлила снижение к доллару и евро после решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Смотрите также

Главная цифра в экономике: что нужно знать о ключевой ставке Центробанка РФ

Так, курс доллара до публикации решения ЦБ по уровню ставки (в 13:30 мск) поднимался по сравнению с закрытием вчерашних торгов на 19 копеек - до 62,82 рубля, а после решения регулятора к 13:35 мск снизился до 62,7 рубля. Курс евро до публикации решения по ставке повышался на 34 копейки - до 72,84 рубля, а по состоянию на 13:35 мск евро составил 72,72 рубля.

Банк России 15 июня сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%. В 2018 году ЦБ снижал ключевую ставку дважды - в феврале и марте на 0,25 процентного пункта. В апреле регулятор сохранил уровень ставки, отметив, что дальнейшие решения зависят от уровня инфляционных рисков, динамики роста потребительских цен и темпов развития экономики относительно прогноза.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Колебания курса рубля Динамика ключевой ставки Центробанка
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
2
Президент Чехии Милош Земан публично сжег на костре красные трусы
3
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
4
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
5
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
6
Пенсионный возраст в России. Досье
7
Матвиенко утверждает, что НДС будет повышен не за счет граждан
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости