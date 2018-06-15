Рубль замедлил снижение после решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 7,25%

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российская валюта немного замедлила снижение к доллару и евро после решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, курс доллара до публикации решения ЦБ по уровню ставки (в 13:30 мск) поднимался по сравнению с закрытием вчерашних торгов на 19 копеек - до 62,82 рубля, а после решения регулятора к 13:35 мск снизился до 62,7 рубля. Курс евро до публикации решения по ставке повышался на 34 копейки - до 72,84 рубля, а по состоянию на 13:35 мск евро составил 72,72 рубля.

Банк России 15 июня сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%. В 2018 году ЦБ снижал ключевую ставку дважды - в феврале и марте на 0,25 процентного пункта. В апреле регулятор сохранил уровень ставки, отметив, что дальнейшие решения зависят от уровня инфляционных рисков, динамики роста потребительских цен и темпов развития экономики относительно прогноза.