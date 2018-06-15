ЦБ: снижение акцизов на нефтепродукты замедлит рост цен на них к концу года

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Снижение с 1 июня 2018 года акцизов на нефтепродукты будет способствовать замедлению роста цен на эту группу товаров к концу года, говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров.

"Динамика инфляции по основным товарным группам потребительской корзины была неоднородной. С одной стороны, в условиях роста мировых цен на нефть и произошедшего в начале года повышения акцизов заметно увеличили цены на нефтепродукты на внутреннем рынке. Это внесло основной вклад в рост годовой инфляции по непродовольственным товарам - до 3,4% в мае (с 2,7% в апреле). Принятое решение о снижении с 1 июня 2018 года акцизов на нефтепродукты будет способствовать замедлению роста цен на эту группу товаров к концу текущего года", - сообщается регулятора.