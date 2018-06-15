Эксперты: повышение пенсионного возраста может потребовать программы переобучения пожилых

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Повышение пенсионного возраста в России приведет к тому, что ежегодно на рынке труда будут оставаться примерно по 200 тыс. пожилых людей, что приведет к повышению их доходов и доходов действующих пенсионеров за счет уплаты страховых взносов. В то же время современные рабочие места потребуют переобучения людей старшего поколения, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Правительство России в четверг одобрило проект закона о постепенном увеличении пенсионного возраста у женщин до 63 лет, у мужчин - до 65. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил кабмину устранить ограничения при приеме на работу людей пенсионного возраста, а Роструду - внимательно следить за этим процессом.

Директор Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Лилия Овчарова спрогнозировала, что ежегодно примерно по 200 тыс. людей пожилого возраста будут оставаться на рынке труда с учетом постепенного повышения пенсионного возраста. В настоящее время, по ее словам, ежегодно право на пенсию получают около 1,4 млн граждан, включая льготные категории, при этом порядка 60% людей предпочитают продолжать работать.

Содействие трудоустройству

"60% работающих, которые достигают пенсионного возраста, в момент оформления пенсии продолжают работать, они не увольняются. То есть речь идет о 40% - это порядка 200 тыс. человек (ежегодно - прим. ТАСС). Для рынка труда, где 72 млн человек, это, скорее всего, мало", - сказала Овчарова.

При этом, по ее мнению, хотя рабочие места для пожилых людей и для молодых не пересекаются, при ежегодном прибавлении людей пожилого возраста в системе труда без навыков, отвечающих сегодняшней действительности, через несколько лет правительство может столкнуться с проблемой трудоустройства пожилых людей. "Если мы этих шагов по созданию системы переобучения лиц старших возрастов не сделаем сейчас и быстро, мы через три-четыре года с этой проблемой столкнемся", - считает эксперт.

"Все страны, которые пошли по пути повышения пенсионного возраста, все равно создавали службы занятости и программы содействия занятости пожилым… Службы занятости должны создавать подразделения в своих территориальных органах, которые будут заниматься содействием занятости лиц старших возрастов. И во всех странах главным содействием было переобучение", - сказала Овчарова.

Она добавила, что в России и граждане, и политики пока "относятся к этому как к чему-то нереалистичному".

Положительные стороны

Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин согласен с мнением о необходимости переобучения граждан пожилого возраста. "Об этом речь наверняка идет, что нужно адаптировать к этому систему обучения, чтобы она захватывала все более и более возрастные категории. Мы видим, особенно в последние годы, как стремительно меняется жизнь даже на бытовом уровне, и система постоянного переобучения должна быть к этому адаптирована", - сказал ТАСС Горлин.

При этом, по словам эксперта, на макроуровне повышение пенсионного возраста окажет положительное воздействие на рынок труда.

"В силу того, что выходит относительно малочисленное новое поколение на рынок труда, действительно есть определенная необходимость в том, чтобы люди старших возрастов продолжали работать", - отметил он. В то же время, по мнению Горлина, могут возникнуть локальные риски в регионах, в моногородах, однако эти риски пока не просчитаны.