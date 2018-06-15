ФАС разрешила JTI приобрести "Донской табак"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. ФАС разрешила японской JTI приобрести 100% "Донского табака". При этом ведомство выдало предписание, обязав JTI отчитываться об объемах производства "Донского табака" и ценах, сообщил ТАСС замглавы ФАС Алексей Доценко.

"В связи с необходимостью изучения возможных последствий для конкуренции на соответствующем рынке, рассмотрение ходатайства продлевалось согласно нормам закона о защите конкуренции. По итогам рассмотрения ФАС России принято решение об одобрении ходатайства с выдачей предписания", - сказал он.

Ведомство также обязало JTI отчитываться об объемах и ценах на продукцию в случае их роста или падения более чем на 10%.

JTI также обязан ежегодно не позднее 1 апреля года, направлять в ФАС сведения об объемах производства и импорта, а также объемах реализации табачной продукции, говорится в предписании.