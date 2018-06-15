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LG вложила 2 млрд рублей в строительство склада вблизи завода в Подмосковье

Экономика и бизнес
15 июня, 17:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Речь идет об уже работающем заводе в Рузском округе

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© REUTERS/Yves Herman

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Корейская компания LG вложила 2 млрд рублей в создание производственно-складского комплекса вблизи уже работающего завода в Рузском городском округе Московской области. В пятницу прошла церемония закладки первого камня нового корпуса, сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Объем инвестиций в строительство производственно- складского комплекса составил около 2 миллиардов рублей. Число созданных рабочих мест - более 110", - процитировали в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области - министра инвестиций и инноваций Дениса Буцаева, выступавшего на церемонии.

По данным регионального Мининвеста, на первом этапе новый корпус будет использоваться как склад готовой продукции и цех сервисного ремонта техники LG. В дальнейшем в здании могут установить производственное оборудование, если возникнет такая необходимость. Строительство планируется завершить в августе 2019 года.

Завод LG в Рузском округе построили в 2006 году, на нем выпускаются телевизоры, стиральные машины, холодильники и мониторы. Предприятие занимает 50 га и считается одним из крупнейших в Европе по производству бытовой техники и электроники. По данным Мининвеста Подмосковья, общий объем вложений в производственные корпуса и оборудование завода с момента начала строительства по 2017 год составил 423 млн долларов. На нем работают порядка 1,2 тыс. человек.

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