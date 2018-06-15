Эксперт: НПФ могут получать доход от инвестиций в высокотехнологичные компании

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Инвестирование средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в компании высокотехнологичного сектора через фонды прямых и венчурных инвестиций позволит получить будущим пенсионерам дополнительный доход. Об этом в пятницу сообщил ТАСС заместитель генерального директора по стратегии Фонда инфраструктурных и образовательных программ Алексей Качай.

Задача пенсионных фондов - эффективно вложить средства, чтобы как минимум покрывать инфляцию. Помимо существующих механизмов получения прибыли - покупка гособлигаций, ценных бумаг и так далее - эксперты предлагают добавить новый инструмент, в частности инвестирование средств в высокотехнологичные компании.

"Сейчас НПФ активно инвестируют в корпоративные облигации. Но надо делать следующий шаг - инвестировать в высокотехнологичные компании. Речь не идет об инвестировании пенсионных накоплений НПФ напрямую. <...> Между отдельными непубличными компаниями и пенсионными средствами НПФ должны стоять фонды прямых и венчурных инвестиций, чьи профессиональные компетенции как раз состоят в отборе разных проектов и формировании из них сбалансированного диверсифицированного портфеля", - сказал Качай.

По его словам, вложения средств НПФ в фонды прямых инвестиций могут принести вкладчикам НПФ доходность гораздо выше инфляции при умеренных управляемых рисках. Но для этого необходимо прежде всего снять жесткий нормативный запрет и позволить НПФ инвестировать в фонды ограниченную долю средств. По оценкам Качая, эта доля должны быть на уровне от 1% до 3%, максимум - 5%.

По его словам, например, у Роснано уже есть соответствующий механизм, который компания готова предложить индустрии. Кроме того, мощными участниками этого рынка могут стать фонды Baring Vostok, Russia Capital Partners, Almaz Capital, Altera, Elbrus, РФПИ, фонды с участием РВК, Росатом, который недавно тоже объявил о создании корпоративного венчурного фонда, и целый ряд других структур.

"От появления на рынке "длинных" пенсионных денег непременно выиграют и отечественные перспективные компании, которым сейчас просто не достает подходящих источников для развития. Например, от 25% в Германии и до 40% в Великобритании частных инвестиций в высокотехнологичные компании обеспечивают пенсионные фонды", - напомнил эксперт.

Эффекты для экономики

Качай также отметил, что, с одной стороны, участие НПФ стимулирует рост открытости, повышения качества отчетности и аудита фондов прямых и венчурных инвестиций. С другой, - это потребует и роста качества самих инвестиционных проектов.

Майским указом президента определен целый ряд национальных проектов (программ), которые будут развиваться в стране в ближайшие годы. Логично направлять доступные нашей экономике внутренние источники в экономически привлекательные развивающиеся отрасли. Здесь мы уже говорим об институциональных эффектах для экономики в целом", - сказал эксперт, добавив, что вложения такого рода дадут долгосрочный мультипликативный эффект.

Ранее в начале 2018 года Центральный банк, как напомнил Качай, в проекте нормативного акта впервые предусмотрел прямую возможность вкладывать пенсионные резервы в инвестиционные товарищества и в доли непубличных компаний. Это как раз тот сектор, где работают фонды, в том числе и "Роснано". Эксперт рассчитывает, что акт будет принят до конца года.

"Конечно, на старте этого процесса будет активно вовлекаться регулятор рынка: он должен четко декларировать "портфельный принцип" вложений в фонды прямых инвестиций, так как все вложения не могут быть всегда доходными - позитивный результат должен достигаться по портфелю вложений в целом. Для НПФ и управляющих фондами прямых инвестиций потребуется выработать параметры участия НПФ в инвестиционных решениях, создать возможности защиты капитала и так далее", - считает Качай.

Под управлением НПФ, по данным ЦБ на конец марта 2018 года, находится 2,6 трлн рублей пенсионных накоплений и еще примерно 1,2 трлн рублей резервов, сформированных за счет добровольных программ пенсионного страхования.