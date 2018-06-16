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Страны G20 отметили роль газа в переходе к экологически чистым источникам энергии

Экономика и бизнес
16 июня, 5:35 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 16, июня. /ТАСС

В совместном заявлении отмечается, что использование натурального газа "потенциально может значительно расшириться в ближайшие десятилетия"

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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июня. /ТАСС/. Природный газ может помочь переходу стран на возобновляемые источники энергии. Об этом говорится в совместном заявлении министров энергетики стран G20, которое было распространено в пятницу по итогам их встречи в аргентинском городе Сан-Карлос-де-Барилоче.

"Мы признаем, что натуральный газ играет важную роль для многих стран G20, и что его использование потенциально может значительно расшириться в ближайшие десятилетия и помочь переходу к источникам энергии, выделяющим меньше выбросов", - говорится в документе.

"Мы все признаем важность проблемы изменения климата, и газ - мост к новым и более чистым источникам энергии", - сказал на итоговой пресс-конференции министр энергетики Аргентины Хуан Хосе Арангурен.

Страны G20 также заявили, что "будут прилагать усилия для улучшения функционирования, прозрачности и конкурентоспособности газового рынка на мировом уровне".

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