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В Харбине подписали соглашение по управляющей компании юаневого инвестфонда РФ и КНР

Экономика и бизнес
16 июня, 6:09 UTC+3 ХАРБИН /Китай/ 16, июня. /ТАСС

О создании Российско-китайского юаневого фонда было объявлено во время визита Владимира Путина в Китай

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ХАРБИН /Китай/, 16 июня. /ТАСС/. Соглашение о создании управляющей компании Российско-китайского юаневого инвестиционного фонда с уставным капиталом в 5 млрд юаней (около $781 млн) подписано в субботу в рамках проходящего в Харбине (провинция Хэйлунцзян) Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества и обмена, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Учредителями выступают Российско-китайский инвестиционный фонд, инвесткомпания "Суйюн", а также финансовая холдинговая компания "Дачжэн инвестмент". Управляющая компания фонда, работа над которым шла около года, будет зарегистрирована в провинции Хэйлунцзян. Этот проект реализуется при поддержке Межрегионального совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития и председателя российской части совета Дмитрия Миронова, губернатора Ярославской области.

"В рамках состоявшегося в начале июня государственного визита президента РФ в КНР было объявлено о создании Российско-китайского юаневого фонда, нацеленного на инвестиционную поддержку российских региональных проектов. Сегодня было подписано соглашение о создании управляющей компании фонда", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС ответственный секретарь Межрегионального совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Артем Семенов.

По его словам, это первый этап. "Следующий этап - регистрация управляющей компании и формирование самого фонда. Мы рассчитываем на то, что это произойдет в ближайшие три месяца. Уже сейчас готовится пакет проектов, которые будут финансироваться в первую очередь", - cообщил он.

Российско-китайский форум межрегионального сотрудничества открылся в рамках 29-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарки. Мероприятие было организовано властями КНР при участии Совета по межрегиональному сотрудничеству Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами, комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян. В нем приняли участие представители дипломатических и деловых кругов, руководство ряда регионов России и Китая.

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