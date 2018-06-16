В Харбине подписали соглашение по управляющей компании юаневого инвестфонда РФ и КНР

ХАРБИН /Китай/, 16 июня. /ТАСС/. Соглашение о создании управляющей компании Российско-китайского юаневого инвестиционного фонда с уставным капиталом в 5 млрд юаней (около $781 млн) подписано в субботу в рамках проходящего в Харбине (провинция Хэйлунцзян) Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества и обмена, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Учредителями выступают Российско-китайский инвестиционный фонд, инвесткомпания "Суйюн", а также финансовая холдинговая компания "Дачжэн инвестмент". Управляющая компания фонда, работа над которым шла около года, будет зарегистрирована в провинции Хэйлунцзян. Этот проект реализуется при поддержке Межрегионального совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития и председателя российской части совета Дмитрия Миронова, губернатора Ярославской области.

"В рамках состоявшегося в начале июня государственного визита президента РФ в КНР было объявлено о создании Российско-китайского юаневого фонда, нацеленного на инвестиционную поддержку российских региональных проектов. Сегодня было подписано соглашение о создании управляющей компании фонда", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС ответственный секретарь Межрегионального совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Артем Семенов.

По его словам, это первый этап. "Следующий этап - регистрация управляющей компании и формирование самого фонда. Мы рассчитываем на то, что это произойдет в ближайшие три месяца. Уже сейчас готовится пакет проектов, которые будут финансироваться в первую очередь", - cообщил он.

Российско-китайский форум межрегионального сотрудничества открылся в рамках 29-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарки. Мероприятие было организовано властями КНР при участии Совета по межрегиональному сотрудничеству Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами, комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян. В нем приняли участие представители дипломатических и деловых кругов, руководство ряда регионов России и Китая.