Врио губернатора: транспортные коридоры Приморья с КНР требуют 300 млрд рублей инвестиций

ХАРБИН /Китай/, 16 июня. /ТАСС/. Развитие международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2" требует капиталовложений в размере 300 млрд рублей и предполагает активное участие частных инвесторов, заявил в субботу врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

"Особо хотел бы остановиться на международных транспортных коридорах "Приморье-1" и "Приморье-2", которые проходят через территорию свободного порта Владивосток и соединяют китайские провинции с портами Приморского края. Приморский край как одна из точек сопряжения концепции Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) играет особую роль в этих глобальных проектах... для реализации которых на разных этапах в общей сложности потребуется более 300 млрд рублей. Именно поэтому в них планируется привлекать частные инвестиции", - сказал Тарасенко, выступая на церемонии открытия биржи деловых контактов российско-китайского межрегионального сотрудничества торгово-экономических, инвестиционных, научно-технических предприятий в Харбине (административный центр провинции Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай).

Врио губернатора напомнил, что в перечне запланированных объектов транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2" - причалы, морские терминалы, объекты транспортно-дорожной инфраструктуры. В число задач также входят реконструкция международных пунктов пропуска и развитие автотранспортной сети.

По словам Тарасенко, для Приморского края участие в 29-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке - хорошая возможность представить потенциальным партнерам России ключевые проекты, перспективы торгово-инвестиционного сотрудничества.

"Дальнейшие перспективы развития инвестиционного сотрудничества с Китаем мы связываем с реализацией в Приморье масштабных проектов. Прежде всего речь идет о свободном порте Владивосток, который с его особым правовым режимом предпринимательской и инвестиционной деятельности призван стать центром развития торговли и современных высокотехнологичных производств. Это также касается территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР), где установлены беспрецедентные льготы и преференции для бизнеса и открываются большие перспективы для развития края, взаимовыгодного сотрудничества с иностранными партнерами", - сказал врио губернатора.

Он сделал особый акцент на необходимости формирования в Приморском крае четырех ТОР - Надеждинского, Михайловского, Большого Камня и Нефтехимического, подчеркнув, что их резиденты обеспечиваются всей необходимой коммунальной и дорожной инфраструктурой. "Количество резидентов свободного порта Владивосток достигло 600 компаний, более 70 предприятий стали резидентами ТОР в Приморском крае. По оценке экспертов, льготы, предназначенные для них, до 40% сокращают затраты на реализацию новых инвестпроектов, обеспечивают быстрый возврат инвестиций", - резюмировал Тарасенко.

Церемония открытия биржи деловых контактов российско-китайского межрегионального сотрудничества торгово-экономических, инвестиционных, научно-технических предприятий состоялась в рамках Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества, приуроченного к 29-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке. Форум организован китайскими властями при участии Совета по межрегиональному сотрудничеству Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами, комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян. В нем приняли участие представители дипломатических и деловых кругов нескольких регионов России и КНР.