Баталина: Госдума будет рассматривать возможность индексации пенсий работающим пенсионерам

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума будет рассматривать возможность индексации пенсий работающим пенсионерам при подготовке ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе. Такое мнение высказала в субботу член думского комитета по госстроительству и законодательству Ольга Баталина ("Единая Россия").

Ранее в субботу правительство внесло на рассмотрение палаты законопроект о пенсионной реформе, которым предусматривается поэтапное повышение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости.

"Полагаю, что ко второму чтению нужно будет ответить на вопрос возможности индексации пенсий работающим пенсионерам, льгот сельским жителям", - приводит слова парламентария ее пресс-служба. "Также будет необходимо искать ответы на вопросы о будущей накопительной пенсии", - подчеркнула Баталина, отметив, что ежегодная заморозка накопительной части "не ставит точку в этой теме".

"Разумеется, в первую очередь будем обсуждать вопросы гарантий для пожилых людей на рынке труда", - продолжила депутат, назвав это "самым серьезным вызовом". "Есть вопросы по военным пенсионерам, срокам выхода на досрочную пенсию сотрудников бюджетной сферы. Вопросов очень много, но их необходимо решать", - уверена она.

Комплексный подход

"В целом же главная задача пенсионной реформы - повышение уровня пенсий", - подтвердила единоросс. Она указала, что существующие международные ориентиры - 40% от утраченного заработка, в то время как сегодня в России это 34% от зарплаты.

Увеличение пенсий ежегодно только на уровень инфляции не позволяет достичь этой цели, считает Баталина. Депутат напомнила, что в этом году страховые пенсии были повышены на 4%.

"Исходя из прогноза социально-экономического развития страны, в ближайшие годы инфляция будет держаться на таком же уровне, - полагает представитель парламентского большинства. - То есть, страховая пенсия ежегодно будет повышаться в среднем на 450-480 рублей, а для тех, кто получает 10-11 тыс. рублей, и того меньше. Такое состояние дел пенсионеров, естественно, не устраивает".

По словам Баталиной, средний размер страховых пенсий составляет чуть больше 14 тыс. рублей. "Поэтому поддерживать привычный уровень жизни после того, как пожилой человек перестал получать зарплату, крайне тяжело. И чтобы достичь комфортного уровня жизни пенсионера, приходится в целом пересматривать параметры пенсионной системы", - признала депутат. Речь идет о комплексном подходе, где повышение пенсионного возраста - только один из элементов, добавила она.

Непростое решение

"В результате ежегодный прирост пенсий может быть увеличен в два-два с половиной раза, до 1 тыс. рублей за счет высвобождаемых средств", - пояснила Баталина. По ее словам, в Госдуме рассчитывают на то, что с принятием пенсионного пакета будет ратифицирована конвенция Международной организации труда о минимальных стандартах социального обеспечения.

"Эта конвенция, с одной стороны, предусматривает размер пенсий не ниже 40% утраченного заработка, с другой - ограничивает верхний предел возраста выхода на пенсию 65-ю годами. Это снимает опасения пожилых людей о дальнейшем повышении пенсионного возраста", - подтвердила политик.

При этом парламентарий обратила внимание на то, что решение все равно остается крайне непростым. "Его основные риски лежат в сфере трудовых отношений, образования и здравоохранения", - считает она. "Главной причиной беспокойства и возмущения людей является невозможность трудоустроиться лицам предпенсионного возраста, - констатировала Баталина. - Рынок труда таков, что там уже в 45 лет трудно найти работу по специальности, а в 50 и подавно".