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Саратовская область планирует увеличить турпоток за счет гастрономичекого туризма

Экономика и бизнес
17 июня, 23:20 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 17, июня. /ТАСС

Ранее в в рамках в фестиваля клубники под Саратовом гости мероприятия попробовали 17-метровый клубничный пирог весом в 100 кг

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САРАТОВ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Саратовской области рассчитывают увеличить турпоток в регион за счет гастрономического туризма. В частности, за счет фестиваля клубники, который в воскресенье посетили порядка 43 тыс. человек, рассказали ТАСС в пресс-службе областного комитета туризма.

"Если в прошлом году число участников составило 17 тыс. человек, то в этом - уже 43 тыс. человек. Это туристы из Саратовской, Самарской, Пензенской, Московской, Владимирской областей и других регионов. Такого же прироста мы надеемся добиться и за счет других гастрономических туристических фестивалей: фестиваля ухи в Вольске, арбузов в городе Ровное и др.", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что фестиваль клубники ежегодно собирает все больше гостей, число представленных регионов также увеличивается. В рамках фестиваля гости попробовали блюда из клубники, в том числе 17-метровый клубничный пирог весом в 100 кг, а также клубничный торт весом 70 кг. Для туристов также были развернуты импровизированные национальные дворики: русский, украинский, татарский и другие, где туристы смогли ознакомиться с бытом народов мира и отведать блюда национальной кухни. Представители дачных товариществ и владельцы личных подсобных хозяйств на клубничном базаре представили выращенный своими руками урожай.

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