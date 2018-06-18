До 600 млрд рублей инвестиций вложат в ульяновские ветропарки к 2030 году

УЛЬЯНОВСК, 18 июня. /ТАСС/. Около 500-600 млрд рублей инвестиций вложат в ветропарки на территории Ульяновской области к 2030 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

"Уже в 2020 году у нас должно быть построено пять-шесть ветропарков суммарной мощностью 250 МВт. К 2024 году планируем, что будет 600 МВт, к 2030 году - 1 ГВт <…> Суммарно - это около 500-600 млрд рублей инвестиций к 2030 году", - сказал собеседник агентства.

Губернатор уточнил, что сейчас регион запускает ветропарк мощностью 35 МВт и уже начинается монтировать следующий - на 50 МВт. По словам Морозова, в ветропарк мощностью 35 МВт инвесторы уже вложили около 8 млрд рублей. "В следующие ветропарки до 250 МВт вложения составят около 100 млрд рублей. Если посмотреть дальше, до 600 МВт - еще 100 млрд рублей инвестиций, и дополнительно около 200 млрд рублей - в развитие мощности до 1 ГВт", - добавил он.

Глава региона отметил, что Ульяновская область является "столицей" ветроэнергетики. "Раньше всех - еще четыре года назад, когда никто даже не понимал, что из ветра можно делать деньги, мы начали этим заниматься, и сегодня у нас реально формируется полноценный огромный кластер в этой сфере", - сказал Морозов.

Успех в этой сфере губернатор объясняет грамотной работой в области ветроизмерений и в выстраивании отношений с вендорами. "Мы сделали все: не только выделили землю, но и провели экологические изыскания, подтвердили юридически, в соответствии и с российским, и с международным правом, что это все - "чистые" проекты. Мы предложили им хорошие условия: налоговой, административной поддержки. Мы начали сами готовить специалистов", - уточнил собеседник агентства.

Ульяновская область стала первой в России площадкой, где началось строительство ветропарка - проекта компании Fortum. В регионе, по словам губернатора, создадут не менее семи ветропарков к 2021 году, их общая мощность составит 271 МВт. Федеральная программа предусматривает общую мощность ветропарков России 3,35 ГВт. Ранее Морозов заявил о намерении Ульяновской области к 2024 году выйти на производство 1 ГВт электроэнергии в год с помощью ветра.

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