В Ульяновскую область в 2017 году привлекли рекордный объем инвестиций

УЛЬЯНОВСК, 18 июня. /ТАСС/. Рекордный для региона объем инвестиций привлекли в Ульяновскую область в 2017 году - почти 100 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в интервью ТАСС.

"Мы 2017 год закончили по всем финансово-экономическим показателям лучше, чем в среднем по РФ, мы привлекли рекордное количество инвестиций - почти 100 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Морозов добавил, что регион также выполнил задачу по созданию новых рабочих мест - их появилось более 24 тыс. "А самое главное, мы приняли бездефицитный бюджет, который вырос по сравнению с 2016 годом сразу на 9 млрд рублей. У нас сегодня объем консолидированного бюджета - 50 млрд рублей", - уточнил губернатор.

По словам главы региона, в 2015-2017 годах темпы роста экономики в Ульяновской области превысили 5%.

По итогам 2017 года объем инвестиций в экономику региона составил 91,8 млрд рублей, рост к уровню 2016 года - 26,7%. Ранее губернатор заявлял, что объем инвестиций в региональную экономику с 2005 по 2017 годы вырос многократно и суммарно достиг цифры в 750 млрд рублей. За это время реализовано 115 крупных инвестиционных проектов, в том числе 30 с участием иностранных партнеров.

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