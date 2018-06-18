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"Ъ": замминистра транспорта Виктор Олерский покинет Росморречфлот

Экономика и бизнес
18 июня, 9:11 UTC+3

Чиновник сообщил, что не намерен оставлять транспортную отрасль

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Глава Росморречфлота Виктор Олерский 15 июня написал заявление об уходе, сообщает газета "Коммерсантъ".

Как сообщил Олерский изданию, не уточняя, чем теперь будет заниматься, транспортную отрасль он оставлять не собирается.

По данным "Ъ", среди кандидатов на освободившееся место называют заместителей главы Росморречфлота Виктора Вовка (курирует внутренний транспорт) и Александра Пошивая (отвечает за административное управление, транспортную безопасность и образование).

Некоторые собеседники уверены, что место может занять первый заместитель гендиректора, главный инженер "Совкомфлота" Игорь Тонковидов.

Вслед за Олерским Минтранс покинет и директор департамента госполитики в морском и речном транспорте Виталий Клюев, пишет издание.
 

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