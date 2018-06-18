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Киев обратился в апелляционный суд Швеции для выполнения решения Стокгольмского арбитража

Экономика и бизнес
18 июня, 10:58 дата обновления: 18 июня, 11:36 UTC+3

Директор компании "Нафтогаз Украина" заявил, что действия "Газпрома" в Киеве считают "нечестными"

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© Зураб Джавахадзе/ТАСС

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. "Нафтогаз" оспорил остановку решения суда по контракту с "Газпромом". Об этом в понедельник сообщил главный коммерческий директор компании "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко в Facebook.

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"Мы сделали представление в апелляционный суд в Швеции, который рассматривает обжалования решения арбитража", - написал он.

Витренко заявил, что действия "Газпрома" в Киеве считают "нечестными", добавив, что предстоящий процесс "будет непростым".

Ранее в четверг российский газовый холдинг сообщил, что Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. Ходатайство было подано "Газпромом" 7 июня 2018 года в связи с обжалованием арбитражного решения по транзитному контракту и попытками "Нафтогаза" до рассмотрения жалобы по существу начать процедуру принудительного исполнения этого решения в различных юрисдикциях.

"Нафтогаз" со своей стороны утверждает, что это решение означает, что дальнейшие действия украинской стороны по процедуре взыскания $2,6 млрд с "Газпрома" временно приостановлены, но оно не приводит к отмене решений арбитража и не дает "Газпрому" возможности требовать у "Нафтогаза" возврата $2,1 млрд, зачтенных решением арбитра в качестве компенсации украинской компании.

В последствии в "Нафтогазе" заявили, что обжалуют приказ Апелляционного суда округа Свеа, в частности, подачу развернутых пояснений и контраргументов, что в дальнейшем, по мнению компании, приведет к постановлению суда об отмене решения о приостановлении.

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