Законопроект об обнулении пошлин за регистрацию юрлиц в электронном виде внесен в Госдуму

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроект об обнулении госпошлины при подаче заявления на регистрацию юрлиц и ИП, а также ликвидацию и реорганизацию юрлиц и ИП в электронном виде. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Сейчас за государственную регистрацию юрлиц уплачивается государственная пошлина в размерах 4000 рублей и 800 рублей за государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. За реорганизацию и ликвидацию юридического лица госпошлина уплачивается в размере 800 рублей, а за прекращение физлицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - в размере 160 рублей.

"Снижение размера государственной пошлины "до нуля" при подаче заявления для государственной регистрации, в том числе юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, в форме электронного документа будет способствовать увеличению количества организаций и граждан, обращающихся за совершением вышеуказанных действий в электронной форме, а также сокращению издержек юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с открытием и деятельностью малого и среднего бизнеса, вовлечению большего количества граждан в предпринимательскую деятельность", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.