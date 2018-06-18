Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Законопроект об обнулении пошлин за регистрацию юрлиц в электронном виде внесен в Госдуму

Экономика и бизнес
18 июня, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Сейчас за регистрацию юрлиц взимается пошлина в размере 4000 рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроект об обнулении госпошлины при подаче заявления на регистрацию юрлиц и ИП, а также ликвидацию и реорганизацию юрлиц и ИП в электронном виде. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Сейчас за государственную регистрацию юрлиц уплачивается государственная пошлина в размерах 4000 рублей и 800 рублей за государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. За реорганизацию и ликвидацию юридического лица госпошлина уплачивается в размере 800 рублей, а за прекращение физлицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - в размере 160 рублей.

"Снижение размера государственной пошлины "до нуля" при подаче заявления для государственной регистрации, в том числе юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, в форме электронного документа будет способствовать увеличению количества организаций и граждан, обращающихся за совершением вышеуказанных действий в электронной форме, а также сокращению издержек юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с открытием и деятельностью малого и среднего бизнеса, вовлечению большего количества граждан в предпринимательскую деятельность", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко намерен создать группу в ЕС для остановки строительства "Северного потока - 2"
2
Совет ЕС продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя
3
Голикова сообщила о планах правительства отказаться от "балльной" пенсионной системы
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
6
Киев обратился в апелляционный суд Швеции для выполнения решения Стокгольмского арбитража
7
"Железо с мозгами": какое оружие России умеет "думать"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости